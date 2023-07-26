興櫃股王達發科技（6526）未上市先轟動，7月18日的策略佈局發表會上，母公司大家長、聯發科（2454）董事長蔡明介錄影打頭陣，「能發揮母公司平台優勢！」「在無線通訊領域，達發藍芽聲學與定位通訊產品，位於全球領先群；有線通訊領域，達發在核心技術耕耘超過20年，協助全球超過150家電信運營商，完成光纖寬頻升級」。

這是成軍22年的達發科首場策略佈局發表會，也是10月轉上市前的暖身賽，

媒體擠爆現場。「達發是聯發科布局的重要一環」，「與母公司聯發科雙方透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品。」達發科技董事長謝清江一席開場白，緊緊與母公司連結。

達發有藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網等四大產品線，母公司資源和人才加持，達發一登錄興櫃即成股王。（圖／黃鵬杰攝）

達發科技是由成立於2001年的絡達與誠致科技，加上雷凌與聯發科物聯網部門、原睿科技等，逐步整併而成。曾任聯發科副董事長的謝清江指出，「達發有藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網等四大產品線，與母公司聯發科的5G、Wi-Fi 7、Smart TV以及車用四大平台，雙方透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品。」

而達發兩大事業主管－無線通訊事業群總經理楊裕全、固網通訊事業群總經理王博民也來自聯發科。有母公司加持，達發科技去年底登錄興櫃即以650元高價成為股王，毛利率48.1％與聯發科49.4％相當，EPS更是大賺19.9元，並快手快腳在4月通過證交所審議，將於10月上市。

由於聯發科客戶主要屬非蘋陣營，以中國手機品牌小米、OPPO和Vivo等為主，與中國經濟景氣連動度高，不免讓外界擔憂，這隻聯發科血統純正的小金雞是否也如此？謝清江指出，「（達發科）沒有單一市場超過4成，屬均衡發展，我們還有日本、美國、歐洲…等地客戶。」「今年第一季最低，第二季會比較好，預期庫存調整到第三季稍微正常，營運逐季成長。」

光纖暨固網寬頻市場位居全球第二的達發，用輕巧設備就能以熱熔膠包裹光纖是獨步業界的「隱形光纖」佈建技術。（圖／黃鵬杰攝）

資深半導體產業分析師陳子昂認為，達發科技有望與聯發科攜手抗衡美商；從此聯發科專心做手機晶片設計、對陣高通（Qualcomm），達發的AIoT與網通則與博通（Broadcom）競爭。這樣的安排也是基於美中科技戰的策略性布局，聯發科、達發能分別服務中、美兩大陣營客戶，規避突如其來的禁令，同時降低客戶在資安與營業秘密的疑慮。

目前在光纖暨固網寬頻市場位居全球第二的達發，18日發表會現場演示新型態光纖布建技術「隱形光纖」，用輕巧設備就能以熱熔膠包裹光纖，在不破壞建築物、操作風險與技術門檻低的風險下，完成光纖到府的架設。達發能搶食到多少美國420億美元網路基礎建設商機，投資人拭目以待。

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