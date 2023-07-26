距離明年1月13日的總統、立委大選剩不到半年時間，各政黨參選人莫不卯足全勁、努力衝刺，身負全國查察賄選總指揮重責大任的最高檢察署也在7月13日掛牌成立「查察賄選及暴力督導小組」，全力維護選舉公正，不過檢察總長邢泰釗近日檢視一件博弈網站起訴案件，赫然發現其間有不少貓膩，而且隱藏若干辦案密碼，邢泰釗擔心博弈案件可能成為境外勢力介入台灣選舉的不當手段，已嚴令檢警調高層密切注意。

據了解，這件讓檢察總長邢泰釗提高注意的博弈案件，是台北地檢署在今年5月15日起訴的跨境博奕集團網站案，來自大陸的菲律賓雲博集團高階主管「HO」，與曾在澳門賭場工作的主嫌徐師涵、黃岺琦、黃女丈夫李威翰等人合作，由徐女等人與雲博集團子公司簽立服務合約，徐女等人返台在2020年5月到10月間，陸續成立浩崴、涵澤、肯揚等科技公司，披著科技公司的外衣，成立博弈網站的線上文字客服中心。

博弈網站資金進出龐大，台北地檢署破獲的大陸雲博集團在台客服中心，2年投注金額竟達800億元。（圖／李宗明攝）

雲博集團每月透過虛擬貨幣等方式匯給徐女等人10餘萬美元的資金，做為經營博弈網站所需人事及房租等費用，2年來投注金額竟高達800億元，台北地檢署接獲檢舉，北檢檢肅黑金專組檢察官詹騏瑋立即指揮刑事局偵查第二大隊成立專案小組展開調查，去年6月一舉破獲這個博弈網站，查扣現金633萬餘元、外匯存款390萬餘元，美金2241餘元，將徐女、黃女、李男及幹部、客服人員共計47人拘提到案。

檢警還查出地下匯兌業者蔡金澄收購泰達幣而支付黃女1340萬元，2022年8月檢警到蔡男位於基隆暖暖區住處搜索，發現蔡男至少從2022年2月起使用微信幫助該博弈集團洗錢，由客戶匯款到指定的國內銀行帳戶，蔡男再以微信支付轉帳到客戶指定的大陸地區銀行，共非法匯兌人民幣142萬餘元，蔡男賺取1%的手續費，檢方將主嫌徐女等人依涉犯賭博罪起訴，44名文字客服予以緩起訴，蔡男則依違反《銀行法》起訴。

大陸雲博集團在台客服中心藏身北市信義區商辦大樓，隔壁就是讓檢警高層慘遭重懲的88會館。（圖／翻攝google街景）

檢察總長邢泰釗憂心，在台灣氾濫成災的博弈網站資金進出龐大，如遭境外勢力利用，隨時可能轉換成選舉賭盤，成為不當手段介入台灣選舉的管道，因此鎖定選舉賭盤，向法務部建議修訂《鼓勵檢舉妨害選舉案件要點》，把檢舉選舉賭盤獎金提高到500萬元，至於境外勢力檢舉獎金更高達2000萬元「天價」，創下政府核發檢舉獎金最高紀錄，全案已報請行政院備查。

此外，最高檢還發現本案與檢警高層失足重懲的88會館有若干巧合之處，由地下匯兌業者郭哲敏開設的88會館位於北市松勤路88號，而本案主嫌徐女等人成立的科技公司，剛好位於88會館的隔壁，地址是北市松勤路86號7、8樓，兩者間竟然存在地緣關係，究竟是單純巧合，還是另有隱情，檢警將進一步釐清。

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