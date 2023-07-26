台灣選舉史上把選舉賭盤玩得最淋漓盡致的人首推華隆集團掌門人翁大銘，翁大銘在1992年時為迴避多起利益輸送官司，抱著「當選過關、落選被關」的精神，僅利用10餘天的時間投入台北市南區立委選舉，竟然打敗同樣財大氣粗的王令麟，以近3萬票的票數在42歲的壯年順利當選立委，結果也讓翁大銘如願逍遙法外快20年，直到他60歲才因洪福案判刑定讞、入獄服刑，且在2015年病逝，結束他傳奇的一生。

1950年出生的翁大銘是典型的富二代，他的父親翁明昌是義新集團創辦人，不料翁明昌在翁大銘26歲時猝逝，讓翁大銘從高富帥的人生勝利組、瞬間跌落凡塵，家族企業紛紛遭到父親昔日家臣吞併，例如嘉新麵粉與力霸就被王又曾拿下，他為奪回父親的事業，上演「王子復仇記」，成功發展華隆集團，後來還拿下國華人壽，並在政壇成立「華隆幫」，至今仍被商界人士津津樂道，不過翁大銘在政壇和司法界最有名事蹟，首推他僅花10餘天就當選立委的傳奇故事。

翁大銘（右1）奪回父親翁明昌部分產業，還在立院成立「華隆幫」，並協助民進黨爭奪立法院院長寶座。（圖／報系資料照）

據指出，翁大銘當初打著替股市散戶爭權益名義參選立委，其實靠的就是選舉賭盤，讓他能在短短的10餘天打敗王令麟、當選立委。翁大銘的「選舉策略」簡單有效，證券公司營業員都是他的助選員兼樁腳，方式就是開出1千元對1萬元的「賭盤」。只要他當選，「捐」1千元等於賺了9000元，如過他落選的話，1千元就有去無回，結果股市散戶趨之若鶩，手捧現金去「贊助」。

最後立委選舉開票結果，翁大銘拿到了29374票，打敗當時呼聲極高的王令麟，翁成為立法院大黑馬，讓外界開始見識到賭盤左右選舉結果的威力。如果翁大銘上述選舉賭盤傳言屬實，無疑是筆好生意，因為若以一票1千元對1萬元的「賭盤」來說，3萬票的成本不過2億7千萬元，不到3億元就能當選一席立委，還免去許多拜票、握手、搖旗吶喊的競選活動苦差事，實在太划算了。

最高檢察署和法務部鎖定選舉賭盤，提高檢舉獎金到500萬元，防堵境外勢力和不肖業者介入台灣大選。（圖／123RF）

翁大銘選舉賭盤一戰成名後，司法界和政壇紛紛引以為鑑，不希望再次發生類似賭盤操縱選舉的情形。長期監測大選賄選動態的資深檢察官透露，選舉賭盤原本大多由熱中政治的組頭、角頭大哥或政治人物串聯開盤，一開始都是喊假的，根本找不到人下注，真的賭盤在選前一周、敵對雙方態式明朗時才可能開出。

不過由於目前境外勢力可能介入大選的傳言甚囂塵上，加上選舉賭盤和博奕網站一樣，被抓到通常也只成立賭博罪，對經營者來說，最重只有3年以下徒刑，認罪就有機會獲得緩起訴，至於賭客更只罰5萬元以下罰金，因此最高檢察署和法務部修改規定、提高選舉賭盤獎金，希望透過最高500萬元獎金對莊家產生壓力，全力防堵境外勢力或不肖博奕業者，不能將博弈網站轉換成選舉賭盤，檢警調都嚴陣以待。

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