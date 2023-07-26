中颱杜蘇芮逼近，中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，氣象專家預估東半部總雨量可能達1000毫米，有致災可能。氣象粉專製作「全台風雨時程」圖表，提醒今明（26、27日）兩天是風雨最劇烈的時刻，台東及恆春半島須嚴防強風豪雨，台南到屏東今上午風雨快速增強；另外，颱風最強核心將掃過金門、接近澎湖及小琉球，當地民眾務必小心。

󠀠

氣象專家吳德榮在「洩天機教室-氣象應用推廣基金會」指出，杜蘇芮未來通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入大陸，降雨對陸地有威脅，東半部因地形抬升，將有致災降雨（山區總雨量達1000毫米）發生；其次為屏東地區及高雄山區，雨量大小與路徑靠近的程度密切相關；澎湖、金門無地形屏障，當地民眾千萬不可輕忽；中部以北受地形屏障、影響相對較小，但仍應注意強風驟雨。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，杜蘇芮颱風即使稍微南偏了一點，但仍是近2年對台灣影響最大的颱風，風場龐大、暴風範圍寬廣的特性，對各地仍有相當影響。

粉專提醒，無論颱風走向，台東及恆春半島都是影響最大的地方，明天之前須嚴防強風豪雨，山區雨量將頗為可觀；台南到屏東地區，今天上午開始風雨快速增強，但整體的風雨大小，還是要看中心離多近；雖然颱風距離北台灣最遠，不過暴風圈廣大，又有地形加成，北北基也會有一陣陣風雨。

至於宜蘭、花蓮「越南邊影響越大」，由於是迎風面，會不斷被外圍環流攻擊，山區要注意較大雨勢；新竹到嘉義則被山脈完美阻擋，幾乎沒有感覺，「除非颱風出現意外偏北走勢，否則，預期是本次最安全區域。」

另外，粉專特別提醒，颱風最強核心將掃過金門、接近澎湖及小琉球，請當地民眾務必小心。