上周末（7月21日至23日）已經出現備貨潮，罐頭、泡麵及礦泉水的買氣周成長近2成，預計近日消費者會持續採購颱風所需物資，反映出台灣消費者抗颱備貨意識強。PChome 24h購物「颱風快報」專區提供多元抗颱商品。

PChome 24h購物觀察自上周五起3天（7月21日至23日）站上已經出現備貨潮，罐頭、泡麵及礦泉水的買氣周成長近2成，反映民眾提前防颱備戰的心理，並已預先設立「颱風快報」專區提供緊急避難包、居家防護設備、食品用水、電競遊戲、居家修繕及居家清潔等用品的安心宅家購服務，例如提醒住戶的「水浸報警器」原價559元，即日起至8月31日享5折、特價279元；停電可緊急提供照明的「防災專家緊急照明燈」原價850元、下殺5折祭出優惠價420元。近期天氣多變化，外出除攜帶雨具外，也可利用小物減少雨水著身，如「3M Scotchgard tm)速效型防水噴霧3入」原價927元，即日起至8月7日特惠65折、特價599元。

擔心颱風天無法外出可預先囤糧買水，原價360元的「來一客杯麵鮮蝦魚板風味麵（12杯／箱）」，即日起至8月31日，下單購買享73折、特價260元；「泰山淨之水6,300ml（2入／箱）」原價165元，即日起至8月8日79折、特價129元；國民罐頭「愛之味—鮪魚片（185gX3入）」原價225元，即日起至8月31日特惠8折169元。