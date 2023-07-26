前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙），近年來接拍多部台劇，更曾擔任綜藝節目主持人，受到關注；不過日前他被直擊與劇組藝人朋友在酒吧聚會時遭毆打，女星臧芮軒見狀後立即報警，更將疑似肇事的女子攔下來，未料該名女子當場跪地求饒。

根據《鏡週刊》報導，Teddy日前被目擊與臧芮軒、李承鴻、劉育仁等藝人好友到酒吧聚會，不過當他們離開時，Teddy竟手握一張衛生紙摀住鼻子及左臉，而衛生紙上可見明顯血跡，而其他人的臉色也相當凝重。

然而，一旁的臧芮軒見狀後上前關心並幫忙報警，這時一名身穿背心疑似肇事的女子從酒吧走出，臧芮軒立即衝上前與對方理論，過程中該女子一度趁臧芮軒關心Teddy時，想搭上計程車離開，卻又被臧芮軒擋下，女子才跪地求饒，直到警方及救護車到場後，這場的風波才平息。

臧芮軒當時幫忙攔下疑似肇事女子理論。(圖/臧芮軒IG)

對此，Teddy的經紀人回應，當天是與《加油喜事》的演員聚餐，沒有喝酒，但過程中遭隔壁桌的莫名波及受傷，Teddy當下是被杯子砸到臉破相，不是流鼻血，臉去醫院縫了幾針，目前正在休養中，也感謝當時幫忙照顧Teddy的演員們。

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