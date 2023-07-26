颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，民眾關心颱風動向的同時也發現驚人巧合，中央氣象局前局長鄭明典任內3年多都沒颱風中心登陸，如今剛退休竟就有颱風來，因此有網友到維基百科將鄭明典的名字改為「鄭明典aka台灣晴天娃娃」。對此，鄭明典則說，偶而開玩笑可以，但颱風是災害性天氣還是要嚴肅以待。

氣象局前局長鄭明典7月16日退休，任內3年多都沒有颱風登陸台灣，引起網友討論，如今他才退休不久，就有颱風逼近台灣，因此有網友到維基百科上，將鄭明典的名字改為「鄭明典aka台灣晴天娃娃」。

有網友到維基百科將鄭明典的名字改為「鄭明典aka台灣晴天娃娃」。（翻攝自維基百科）

另有網友在社群平台Threads上發文說，這太神了，以後晴天娃娃的周邊，會不會都是鄭明典的肖像？引起網友熱烈討論，「感覺可以立銅像了，具有晴天娃娃功能的銅像，應該是現在唯一有功能的銅像」、「這太好笑了」、「可愛死」，甚至還有人呼籲鄭明典回氣象局坐鎮，也許颱風就轉彎了。

鄭明典日前在線上節目「彭博士觀風向」上也回應「颱風都很怕他」的說法，表示「偶而開開玩笑，但颱風是災害性天氣還是要嚴肅以待」。

而今早維基百科上鄭明典的名字也已經被改了回來，並顯示由於頁面曾受到破壞，依據方針，本條目已獲半保護設定直至2023年8月1日08時52分。