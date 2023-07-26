剛滿21歲的正妹小美到駕訓班學開車，但是在晚間練習倒車入庫及S型時，遭男教練趁機摸大腿，還強問「可不可以摸妳」，接著瞬間襲胸摸她下體，甚至拉小美的手去摸自己下體喊「我很硬」。小美氣得回家向男友哭訴，家人得知後氣得去找教練理論，但最後教練仍不認錯，法官審後依強制猥褻罪，判1年2月徒刑，不得易科與緩刑。

根據判決書，小美描述，案發時教練坐上教練車，因為她在操作倒車入庫時沒有踩煞車，教練就用左手觸摸右大腿兩次，當下她直接就跟教練說「我會記得踩，用講的就好」，接著教練又要求加練S型跑道，那裡的場地很昏暗，過程中教練就用左手抓住我的右手問「可不可以摸你」，她立刻拒絕說「不行」。

未料教練就伸出左手想要摸她胸部，她立刻用右手擋住，但教練左手就順勢往下伸入我的內褲內直接觸碰我的下體，接著又直接抓住她的右手去觸摸自己下體，還說「我很硬」。小美氣得大喊「不要弄我」，教練當下被嚇到，才回說「好好好，不弄」，並於下車前跟說「不要跟別人講」

小美返家後與男友泣訴遭到教練侵犯而不斷哭泣，且表明不願讓父母知道怕他們擔憂。但最後在男友勸說下，還是像父母說明並向警方報案。

法官調查，教練與小美男友及父母對質過程中，多次以「我知道，這是屬於性騷擾我知道」、「我保證這次是真的是初犯」、「我錯了，我不應該去侵犯她」等語自承對小美為性騷擾及妨害性自主行為之事實，並頻以低姿態向小美父母道歉，甚而表明願意「被打」、「下跪」以求得原諒。

法官認定，教練為滿足一己性慾，利用擔任駕訓班教練之機會，對案發時年僅21歲之女子強制猥褻，對女方心理健康、社交及人際交往等均造成相當之負面影響，且犯後否認犯行，且稱無調解意願，依強制猥褻罪，判1年2月徒刑，不得易科與緩刑。