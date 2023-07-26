不少台灣人喜歡到日本旅遊，一名男子上個月到日本玩，抱怨餐餐吃拉麵和和牛真的很膩，反觀台灣小吃美食選擇多樣，因此結論「去日本玩玩就好了」，多數人也認同日本食物精緻，但口味單調，建議當觀光客旅遊即可，長住要三思。

原PO上周六（22日）於PTT八卦板指出，6月曾到日本旅遊，飲食選擇不多，他大多以拉麵或和牛當作一餐，他直言再好吃連續吃一個月也會膩，相比之下台灣的小吃選擇較多、比日本還強，如雞排、鹹酥雞、鹹水雞、滷味、串燒、蚵仔煎、麵線等，就連便當的配菜也大贏日本。

原PO表示，在日本若想吃宵夜，只能到全家便利超商或LAWSON，忍不住問「日本真的有想像中這麼好嗎？去日本玩玩就好了啦！除非自己煮，不然外食族選擇少得可憐。」

貼文引發網友熱議，「日本不是超甜就是超鹹」、「台灣的料理比較多樣化，還融合大陸南北料理」、「沒發現去日本嚐的美食就那幾樣嗎？天天吃也會膩」、「日本食物太單調了，而且都太鹹」、「當觀光客血拚大爆買沒問題，真的要在日本工作長住真的不要」、「去玩可以，去住我不要」、「當觀光客很好，長住的話就要三思」。

但也有人持反意見，「日本國民素質碾壓亞洲各國」、「溫帶地區基本上都長不出什麼葉菜類啦！沒菜正常，韓國料理也是，蔬菜都是大白菜、蘿蔔，熱帶地區就會吃到一堆奇奇怪怪的蔬菜」。