金管會統計，新台幣匯率上半年貶值1.37％，使壽險業出現1742億元匯兌收益。惟在避險工具虧損1511億元、換匯成本達1688億元拖累下，即使收回外匯準備金182億元回沖，整體淨匯損金額達1275億元。

其中，新台幣匯率6月重貶達1.22％，壽險業出現1648億元匯兌收益，較5月匯損7億元跳增。即使避險工具虧損1164億元、換匯成本293億元，較5月67億元、295億元跳增，加計提列79億元外匯準備金後，單月淨匯兌收益112億元，較5月匯損297億元大幅轉正。

累計壽險業上半年稅前淨利520億元，較去年同期2138億元大減達1619億元或75.7％。不過，產險業稅前淨利36億元，較去年同期虧損469億元大增505億元。合計保險業上半年稅前淨利556億元，仍較去年同期獲利1669億元減少達1113億元或66.7％。

不過，受惠匯兌及投資收益、現金股利挹注，壽險業6月稅前淨利達615億元，較5月虧損12億元大幅轉盈。產險業6月稅前淨利14億元，雖較5月27億元減少達48.15％，但連3月維持獲利。合計保險業6月稅前淨利629億元，較5月15億元跳升達40.93倍。

壽險業截至6月底淨值2兆498億元，月增達1222億元或近5.47倍、年增達7943億元63.3％，回升至近15月高點。產險業6月底淨值1163億元，月增達249億元或62.75％、年增136億元或13.2％，連4月回升、並創近1年高點。