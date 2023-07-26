金管會統計，2023年上半年公發公司於國內公開募集申報生效案183件，雖年減6件或3.17％，但募集金額4436.15億元，年增達1498.03億元或50.99％。國外募資件數2件、年減2件，募集金額284.93億元，年減164億元或36.53％。

合計公發公司上半年公募件數185件，年減8件或4.15％，私募件數48件，年減11件或18.64％。但公募金額4721.07億元，年增達1333.01億元或39.34％，私募金額2163.64億元，年增達1612.95億元或近2.93倍，雙創同期新高。

證期局副局長張子敏表示，上半年公發公司募資件數減少，但募集金額逆勢跳增創高，主要由於大型募資及私募案均較多，包括台積電發行3檔、共600億元公司債，以及台電發行3檔、共623億元公司債，並辦理私募現增發行普通股合計1499億元所帶動。

觀察公發公司上半年募資用途，仍以償還債款達2249.35億元為大宗，年增708.38億元或45.97％，但占比自52.14％降至50％。擴充廠房設備999.22億元居次，年增171.93億元或20.78％，但占比自27.99％降至22.21％。

而充實營運資金達966.08億元，年增達492.78億元或1.04倍，占比自16.01％升至21.47％，張子敏指出主因台電因應燃料成本上漲造成的虧損，募資466億元以彌補缺口。轉投資284.04億元，年增達200.91億元或近2.42倍，占比自2.81％躍升至6.32％。