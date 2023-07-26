女星郭雪芙過去曾以女子團體「Dream Girls」成員的身分出道，憑著甜美臉蛋深受許多粉絲喜愛，近年轉戰戲劇圈表現不俗。在感情方面，2001年時郭雪芙被傳與相識多年的王子(邱勝翊)，因拍攝電影《山中森林》而交往，但兩人相當低調，不過雙方戲散人散，戀情維持不到1年半。而郭雪芙近日也傳出新戀情，男方身分隨之曝光。

據《鏡週刊》報導，郭雪芙近日被拍到與閨密於北市民生社區的早午餐名店The Antipodean用餐，郭雪芙與該店老闆Andy熟識，甚至常常被拍到與友人一起聚會以及去健身房運動，私交甚好，雖然兩人多以團體活動為主，少有單獨會面，但是Andy似乎相當重視郭雪芙，與一群朋友出遊照片中還有一張只放了郭雪芙獨照搭配，足以見得兩人的好交情。

而The Antipodean的老闆Andy也被起底，從小在內湖長大的他，11歲即前往澳洲求學工作，熱愛當地咖啡館文化，一直夢想自己開店，後來回到台灣圓夢，當時The Antipodean試營運時眾星雲集，包括歐陽妮妮、謝佳見，還有賈靜雯、修杰楷夫婦都爭相一試。

事實上，今年2月郭雪芙才爆出與王子分手，戀情維持不到1年半，且原因是男方賺錢卻不買房，價值觀「太像小孩」，而隨後又傳出與小9歲的蔡凡熙正同遊日本，她則罕見動怒回應：「蔡弟就像隔壁的鄰居弟弟，王大哥就像前輩大家長，所以媒體大大們，不要再幫我亂配對了！」她還以日文寫了「是不是異性朋友不行」、「我是宅女」，並在限時動態直嗆：「不可以得寸進尺。」

對此，郭雪芙被拍到與Andy接送與聚會的行程，她的經紀人簡短回應：「之前和現在都是朋友。」