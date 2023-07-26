國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨（25）日接受專訪時砲口對內，不僅狠嗆看不起前國民黨台北市議員羅智強，更直接槓上黨主席朱立倫，認為朱未告知就提出「執政大聯盟」，質疑「執政大聯盟是什麼？」對此，資深媒體人謝寒冰認為，金溥聰負責輔選，仇家應能少就少，否則對金及選情都沒好處。

金溥聰昨接受專訪時，點名羅智強是第一個提政黨輪替大聯盟，對整個士氣相當不利，還直言他最看不起在最安全選區還在搞這些把戲的人。此外，金溥聰也提到，不知道朱立倫在全代會上喊出「執政大聯盟」為何物？金溥聰直言，對於朱立倫突然在全代會拋出感到訝異，「而且聽說是上台前才說要講」。

謝寒冰昨日在政論節目《新聞大白話》中提到，金溥聰上述這段話透露出國民黨中央仍在自行其事，且朱立倫一下喊非綠大聯盟、一下喊執政大聯盟，卻又再研議讓立委候選人跟民眾黨總統參選人柯文哲分清，謝寒冰不禁質疑「到底要怎樣的聯盟？」

針對金溥聰頻放砲，謝寒冰直言，金溥聰出任侯友宜競辦執行長，負責輔選，而輔選若能少一個仇家就少一個仇家，過往恩怨該暫時放一邊，公開點名不僅對金溥聰沒好處，對整個選情也沒好處。