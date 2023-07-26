明星賽後連奪3個系列賽的國西龍頭道奇，持續進行交易補強，球團宣布將牛棚好手尼克羅伯森（Nick Robertson）和哈根曼（Justin Hagenman）送到紅襪，收回老朋友賀南德茲（Kike Hernandez），美媒《CBS Sports》報導，賀南德茲合約剩下360萬美元未支付，紅襪將負擔其中250萬。

31歲的賀南德茲本賽季持續不振，多項打擊數據幾乎是生涯最差，又因休賽季史多瑞（Trevor Story）受傷進行手術的關係，紅襪將賀南德茲從中外野調回先發游擊手，2019年以後，賀南德茲在游擊位置僅是兼職性質，相隔4年扛起先發任務，換得DRS（計算球員場均可替球隊守下多少分）負6、OAA（出局製造值）負13的慘烈成績。

張育成棒子回溫，游擊守備更加讓人放心，紅襪傾向使用較年輕的阿洛尤（Christian Arroyo）做為先發二壘手，再加上史多瑞接近回歸，中外野手杜蘭（Jarren Duran）逐漸崛起、吉田正尚和佛度戈（Alex Verdugo）鎖定角落外野，賀南德茲在紅襪陣中成為可有可無的存在。

儘管打擊不佳，但賀南德茲對付左打者仍有一套，這也是道奇網羅他的主要目的之一，派羅塔（David Peralta）、黑伍德（Jason Heyward）和奧特曼（James Outman）等一票外野手皆為左打，交手左投往往陷入迷茫。回到素有「再生工廠」美名的道奇，過去在洛城打出實績的賀南德茲，有望拉抬委靡低落的表現。