閃到腰是一種劇烈的痛楚，但人常會痛過後就忽視此症狀的警訊。醫師表示，閃到腰可能是椎間盤突出的警訊。嚴重時，甚至可能導致大小便失禁、四肢或下肢肌無力。

台中光田醫院骨科醫師嚴可倫在其臉書上表示，閃到腰本身並不是很嚴重的問題，但值得注意的是，它可能是腰椎間盤突出的症狀。腰椎間盤是一塊位於脊椎骨之間的避震組織，當它受到反覆過度壓迫、突出壓迫到周圍神經時，就會引發腰痛與下肢疼痛等不適症狀。如果忽視不理，可能導致嚴重的後果。

根據衛福部台中醫院，椎間盤突出會導致肩頸下背疼痛、肢體酸痛麻木。嚴重時，患者往往坐立難安，甚至可能導致大小便失禁、四肢或下肢肌無力。

嚴可倫表示，關於閃到腰，有4項該知道的事項：

1. 閃到腰可能是腰椎間盤突出的警訊

除了閃到腰，椎間盤突出的常見症狀還包括腰痛、腿部放射性疼痛、肌肉無力等。

2. 預防閃到腰，要保持良好姿勢和適度運動

保持正確的坐、站姿勢和睡姿有助減輕脊椎壓力，降低腰椎間盤受傷的風險。此外，適度的運動如伸展、強化腰部核心肌群也能預防腰椎間盤突出。

3. 搬重物時要特別注意

不正確的搬重物姿勢恐對腰部帶來不可逆傷害。民眾應用雙手、保持腰背挺直、彎曲膝蓋，過程中避免扭轉腰部，盡可能減少腰椎間盤受傷的風險。

4. 管理壓力，遠離閃到腰的困擾

精神壓力對健康的負面影響極大，包括增加肌肉緊張和影響免疫系統.。適當的壓力管理，如運動、心情放鬆、規律作息等，有助降低腰椎間盤突出的風險。