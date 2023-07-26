颱風來襲台東超市貨架被搶空。（蔡旻妤攝）

颱風來襲台東超市貨架被搶空。（蔡旻妤攝）

杜蘇芮颱風來襲，台東出現採購潮，超市內青菜、雞蛋貨架全被掃光，超商則是泡麵、麵包陸續被搶購，店員忙著補貨。有上班族表示，昨天較晚下班就慢了別人一步，整個超市逛完1圈，發現已經沒有東西可買。

住市區的林小姐說，為了防颱準備，想就近在全聯買些雞肉、青菜等食材，以備不時之需，沒想到都被搶空了。

同樣住市區的徐先生說，打算在超市囤些泡麵回家吃，但有不少熱門商品都沒了，只能空手而歸。

高小姐說「好誇張喔，颱風要來，泡麵幾乎被掃空了」

有民眾望著空貨架，試圖翻找，看看是否還有存貨，但翻遍貨架就是沒有新鮮葉菜。

放眼望去，火鍋湯底、新鮮蔬菜、雞蛋、部分泡麵都被清空，另有1名太太說，颱風天，就是先來逛逛，但這裡都沒了，也不知道要買什麼。

颱風來襲，一般主婦習慣先購入容易漲價的葉菜類，颱風天在家煮火鍋也很有幸福感，泡麵加雞蛋則是簡單又不需烹飪技巧的便利選擇，麵包類則可能是擔心餐飲業者休息而準備快速果腹的食物。

此外，從昨天宣布陸警起，就陸續有人到超商購買泡麵、麵包、飲料，店員雙手快速將泡麵一一補貨上架，而整家店只有2名員工，除了結帳還得不時補貨、叫貨，雙手沒停過。