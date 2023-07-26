3門8吋榴砲集火齊射，轟天震響重現823砲戰雄風。(于家麒攝)

5門155加農炮接連開炮，精準殲敵於海中，充分展現國軍健兒平日訓練的精實成果。(于家麒攝)

金防部聯合反登陸作戰操演火炮實彈射擊，揚起漫天塵土，精準擊中海上目標。(于家麒攝)

M60A3戰車於灘頭集火射擊，精準殲敵於海上，成功阻絕敵人登陸之企圖。(圖／金防部提供)

陸軍金門防衛指揮部今(26)日清晨破曉時分於后湖砲陣地，進行「漢光39號」操演火炮實彈射擊，由指揮官陳忠文中將坐鎮指揮，實施聯合反登陸作戰操演，現場3門8吋榴砲、5門155加農炮一字排開，加上120迫砲、M60A3戰車、M249機槍、T91步槍、50機槍、20機砲等武器裝備齊射，轟隆砲聲畫破天際，場面十分震撼。

國軍「漢光39號」演習已於24日正式展開，金防部繼昨(25)日於金門大橋烈嶼端成功實施大橋「保護基礎設施」防衛演習後，今晨5點30分續於后湖陣地實施聯合反登陸作戰操演。依演習想定及作戰指揮程序，採實兵、實裝、實地方式，由遠而近依序進行火砲實彈射擊，參演裝備計有8吋榴砲、155加農炮、120迫砲、M60A3戰車、M249機槍、T91步槍、50機槍、20機砲等武器裝備，藉由狀況推演實施聯合反登陸實彈射擊，以有效殲滅來犯之敵。當3門8吋榴砲集火齊射之時，轟天震響重現823砲戰雄風；5門155加農炮接連開炮，精準殲敵於海中，充分展現國軍健兒平日訓練的精實成果。

金防部表示，此次聯合反登陸操演，防區參演官兵展現高昂戰志及團隊合作精神，射擊過程周遭地區及海面深感其震撼威力，操演任務十分圓滿成功。

金防部也指出，「實兵演練」之目的在訓練防區官兵熟稔作戰場景，藉計畫作為、平時戰場經營，驗證指揮通信、作戰訓練及後勤補保能量，以確維聯合戰力之發揮，塑造一支無堅不摧的鋼鐵勁旅，共同守護美麗家園。