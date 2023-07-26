據了解，該透天合計建坪655.41坪，佔地約218坪，屬住宅用地，正對安平路上的一樓空間，三戶打通作為店面，原本由知名連鎖薑母鴨店經營，已至少有14個年頭，是當地的人氣名店，不過目前該店已搬遷，店面閒置中。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，該店面位在安平運河旁，距離安平老街商圈約5分鐘車程，整條安平路上聚集不少來安平必吃的特色美食名店，像是周氏蝦捲、王氏魚皮、文章牛肉湯等，不過該店面地段位處較後段，人潮多靠名店自帶人氣，如在往前約300公尺過了華平路，路段人車流更為旺盛。

在嘉義市知名的噴水圓環商圈，同樣有透店高價成交，根據實價揭露，位於文化路上，一棟屋齡23年、建坪449.22坪的5層樓透天店面，今年4月，由台中一間企業，以9千萬元無貸款方式買下，據了解，該店面前身為「大漢書局」，已歇業多年，店面目前閒置中，而該店面位處文化路商業區，鄰近噴水圓環及文化路夜市，路段周邊店面林立，而該筆交易也成為近一年來，文化路商業區最高總價透店交易！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，隨著疫情解封、國門開放，觀光熱度逐漸回溫，熱門景點人潮回流帶動錢潮，也讓這些位在觀光商圈的店面喜迎春燕，而觀察此兩筆買賣皆為私法人交易，近期市場雖有平均地權條例干擾，不過法規限制私法人購屋採許可制，管住不管商，住商或商業用途標的並不在管制範圍內，因此也讓這些具備優勢條件的商用不動產，不論自用或投資，發展相對看俏，而吸引投資人積極進場佈局。