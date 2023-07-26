據國際保險經紀人統計，過去46年全球發生了近10,000起石油化工產業損失前100大事故合計造成了約US$433億損失。在台灣過去二十年間亦造成了每年至少一起、每起超過1億美金的損失，使得政府及業者不得不更加重視預防工業安全重要性，相較於事後之補救在態度及作為更為積極。威盛電子基於市場與業者對工業安全預防性的需求，在透過專業AI技術的輔助開發下，在今天論壇中提出並展示了多項工廠AI解決方案，為產業工廠安全提供具體防範措施，其中包括管線偵測火災管道洩漏預防，瑕疵辨識以及自動化個人防護設備檢測和堆高機AI安全輔助系統等方案。

威盛表示，透過邊緣人工智能系統和應用軟體，快速創新火災和 管道洩漏預防現有的自動化危險檢測流程，並提供更廣泛的涵蓋範圍和更高的精確度以降低額外的勞力成本，甚至讓所有流程的效率大幅提升。企業不用再冒著派人員到危險或偏遠的地方去檢查火災或管道洩漏的風險，而是能利用具備鏡頭的邊緣人工智慧系統，對其較重視的生產和倉儲場所進行24小時的全面危險檢測。運用先進的電腦視覺演算法對潛在危險，像是氣體的排放和腐蝕等等，進行識別所省下的費用遠超於最初投資的成本。

另外，自動化的個人防護設備檢測則能確保人員在工作場所是否穿戴正確服裝和配備，企業將不需依靠現場標示牌及人員口頭提醒健康和安全注意事項，直接運用邊緣攝影系統對未依規定之員工發出即時警報來立即糾正，企業及員工都可受到保護。同時提供在雲端蒐集並分析個人防護設備檢查和警報數據，能讓管理員以積極主動的態度並經由專業性培訓和評估，來加強工地安全。威盛智能工業安全系統支援在苛刻的條件下24小時運行，且能夠辨識特定的安全威脅，因此潛在的應用領域非常廣泛，包括了各種的企業應用情境。

威盛智能事業部總經理吳億盼表示，工安造成的意外災害，事後所付出的人員家庭的傷害及企業財物損失及社會資源，都是我們不願意樂見的，如何提早預防工安事故發生，這是威盛運用AI技術跨進這產業最大的使命，我們期許透過我們工廠AI解決方案大幅提升工廠人員及環境安全性，也符合企業社會責任重視勞工安全的趨勢。