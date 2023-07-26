台中一對醫師夫婦帶著兒子到花蓮遊玩，沒想到等候餐點時，5歲兒不僅碰了櫃檯物品，還在台階跳上跳下，由於店家制止無效，便表示：「可以管一下妳的小孩嗎？」沒想到惹怒醫生娘，不僅詛咒老闆「生不出小孩」，還給了店家一星評價，並要求親友刷負評，引發網友圍剿後關版，對此，網紅陳沂爆料醫師娘過去疑做八大，怕被起底才關臉書。

陳沂指出如今輿論一面倒，在於小孩造成別人困擾，但醫生娘不是道歉，卻是公審店家灌負評，事後反指被網路霸凌，甚至放話要告酸民，對此，她強調做錯事被炎上，那叫做自作自受，而非所謂的霸凌，指出若有找律師，是否有被告知「發存證信函只是恐嚇信的概念」，接著反問：「律師發存證信函要6～8千，請問妳要發幾封？提告一個人一個審級要5～6萬，請問妳要告幾個？」

陳沂強調會講出這些話，通常是沒法律常識又愛裝懂嚇唬人，讓她忍不住嘲諷：「我受不了無知又自以為是，搞不懂自己錯在哪，一步錯步步錯」，對於醫生娘疑似遭網友圍剿後把臉書關版，她則爆料：「據說是她過去疑似做八大和疑似賣假貨的事被起底，怕被起更多才關，在這個網路時代，如果有什麼不想被人知道過去，還是要活得低調點」。

對此，網友紛紛回應：「做錯事就道歉，在那裡無限上崗，只是讓人更反感」、「發存證信函這麼老梗的嗆聲到底誰會怕」、「只能說就算靠高嫁醫師老公翻身，但骨子裡不讀書的氣質永遠瞞不了人」。