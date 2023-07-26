大陸女星吳謹言2018年演出《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅；如今她被爆出疑似與《延禧攻略》中飾演和親王「弘晝」的男星洪堯同居，更被狗仔暗指「戀愛腦」，不顧男方有許多負面新聞，執意交往。

大陸狗仔「懂瓜呱」25日爆料「90後小花是現實版許沁」，直指吳謹言疑似與洪堯同居，並公開一段影片，可見吳謹言凌晨1點50分在助理陪伴下回到橫店居住的小區，但不久後洪堯就將車停在吳謹言座車隔壁，並進到同一棟大樓；對此，雙方皆未做出回應。

事實上，吳謹言2019年曾被網友爆料與洪堯一起到峇里島的海邊度假，更直言兩人是因合作《標化女王》日久生情交往，而當時吳謹言貼出一張照片寫著：「我不是、我沒有、別瞎說！」直接否認緋聞，但隨後就被網友挖出兩人有相似的情侶對戒還有飾品，加上男方發出兩人的親密合照隨後秒刪，引發外界聯想。

洪堯曾發和吳謹言的合照又秒刪。（圖／翻攝自微博）

然而，洪堯過去有疑似劈腿、床照流出等負面新聞，加上被拍到亂丟菸蒂，因此兩人戀情不被粉絲看好，如今又被爆出疑似同居，兩人的關係再度讓網友熱議。

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