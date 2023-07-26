關於巴西人健康習慣的調查「2023年Covitel報告」數據顯示，1995年至2010年出生，Z世代的夜生活開始發生變化，每周飲酒3次或更多次的18至24歲人群比例逐漸下降，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之前10.7%降至今年8.1%。

2023年，年輕族群常規飲酒的比例首次被45至54歲（9.1%）和55至64歲（8.7%）族群超越。

這不僅是巴西的趨勢。消費者行為分析公司WGSN拉丁美洲客戶服務經理桑蒂洛尼（Mariana Santiloni）指出，2022年一項調查顯示，西歐23%的18歲以上年輕消費者表示他們從不喝酒，只有1%的人表示他們每天喝酒。

桑蒂洛尼表示，其他世代的人可能用喝酒來減壓，但Z世代變得較清醒，優先考慮喝酒會不會傷身或是選擇無酒精啤酒。

巴西美洲飲料公司（Ambev）創新經理卡斯楚（Gustavo Castro）表示，低熱量的無酒精啤酒是目前銷量成長迅速的產品，因為消費者正在尋求更健康的生活習慣，就像營養學家說，如果要吃巧克力，就要選擇可可含量70%的巧克力，選擇啤酒也一樣。

此外，一些社交習慣也正在改變，過去可能被認為是老土，現在卻變成新潮流，例如被稱為「午夜前結束的派對」不僅吸引隔天上午有工作的成年人，也吸引喜歡晚上睡好覺的年輕人。

聖保羅夜店業主帕西尼（Junior Passini）表示「自我保健」是Z世代年輕人改變夜生活習慣的核心概念，他們會謹慎飲酒，以免影響隔天的作息，提早回家或根本不去派對，寧可選擇上健身房或其他藝術文化體驗。

擁有IG拍照景點已成為夜間商務不可或缺的條件，派對開始利用感官資源和藝術裝置吸引觀眾，一些酒吧餐廳也設計出許多飲料和餐點，整間店都是IG拍照的好景點。

COVID-19大流行對Z世代年輕人夜生活節奏的改變至關重要，專家稱「狂歡疲倦」是許多人在試圖恢復舊的休閒習慣時感到的疲憊感。

桑蒂洛尼表示，在家裡的沙發坐了兩年後，整夜站著與半生不熟的人互動似乎不再那麼輕鬆和有趣。COVID-19大流行使年輕人更重視身體健康，減少飲酒，對夜生活也普遍不感興趣。（編輯：陳承功）