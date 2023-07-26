小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。在持有立訊精密達0.81％股份長達3年後，緯創總算下決心停損、一次出清所有持股，認虧逾55.5億元出場，估算對今年度每股稅後純益（EPS）影響約1.9元。

從財務面來說，過去3年時不時拖累緯創獲利一大不確定因素算是排除了，從產業角度來看，緯創出售中國iPhone廠、日前也傳售出印度iPhone廠後，現亦出售所有立訊持股，淡出蘋果手機供應鏈的步調正加速中。

【1】緯創出清立訊 認賠逾55億

台廠與蘋果智慧手機供應鏈說分手！緯創昨（25）日宣布認虧出清蘋果中系代工廠立訊精密的所有持股，合計處分損失達人民幣12.66億元、約合新台幣55.52億元，估算對今年度每股稅後純益（EPS）影響約1.9元；緯創堪稱今年漲勢最強的AI概念股領頭羊，今年至今漲幅超過4倍，此次大動作認賠出清立訊持股，是否意味手機產業趨勢轉變，引發市場揣測與關注。

【2】台積電CoWoS擴產 多點齊發

台積電CoWoS先進封裝產能供不應求，總裁魏哲家也在法說會喊出擴產越快越好的目標，先進封裝擴廠計劃自第二季起百花齊放，桃園、新竹、苗栗及台中等地均將建置CoWoS生產，產能可望由今年單月9,000片一路擴增，明年挑戰單月2.5萬片以上目標，產能三級跳。台積電ADR 25日早盤大漲逾2.5％，股價突破100美元關卡。

【3】防陸製品洗產地 嚴查四大類產品

財政部關務署25日指出，為避免陸製品透過自貿港「洗產地」，包括自行車、鋁製輪胎圈、電動輔助自行車及158項鋼鐵產品，透過自由貿易港區輸往歐盟、美國和英國三地，都必須先取得經濟部許可才能出口。

【4】德補貼台積 格芯批扭曲競爭

美國晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）的競爭對手台積電在德勒斯登（Dresden）設廠的計畫，可望獲得德國政府補貼，格芯抨擊此舉可能扭曲市場競爭。格芯執行長柯斐德（Tom Caulfield）表示，格芯歡迎「在公平環境下的競爭」，示警德國補貼台積電將扭曲市場競爭。

【5】史上最短命！秦剛遭免職 王毅回鍋接任大陸外長

消失滿一個月的中國外長秦剛去向揭曉，大陸全國人大常委會25日舉行第四次會議，經表決免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中央外事辦主任王毅為外長，中國國家主席習近平簽署主席令。秦剛任外長僅7個月，成為中國史上任期最短的外長，但他仍保留國務委員一職，未來動向待進一步觀察。69歲的王毅曾任外長10年，重返第一線。