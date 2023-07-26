國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，昨日受訪砲轟同黨北市立委參選人羅智強的政黨輪替大聯盟說，是「助他人威風」；而前立委郭正亮也爆料，律師陳長文投書媒體的「政黨輪替大聯盟」文章，也與羅有關。對此，羅智強做出最新回應，強調陳長文的文章不是他寫的，並透露，郭正亮的消息來源，是侯辦發言人黃子哲。

「陳長文何許人也，羅智強叫得動陳長文去寫文章？」羅智強今（26）日在臉書發文表示，在看到郭正亮稱陳長文的文章與他有關後，立刻致電郭澄清，陳的文章既不是他寫的，他也沒分量請陳寫文章。

羅智強提到，他問了郭正亮，為何會說陳長文的文章是他寫的，郭告訴他，是金溥聰託黃子哲透露的。他直言，先前已請黃子哲回復金溥聰，陳長文的文章不是他寫的，不理解為何黃還去欺騙郭正亮？也提到，現在已經再次傳訊息給黃子哲，並期待對方能有合理的回覆。

羅智強稱，不會怪郭正亮，因為郭「畢竟信以為真」，他願意再次以和為貴，希望在鄭重澄清之後，大家不再以訛傳訛，傷害黨內團結的氛圍，畢竟侯友宜的選舉勝負、國民黨主席朱立倫念茲在茲的在野團結，最為重要，「真心希望大家都能把私人的情緒放下」。

最後，羅智強坦言，他個人的毀譽榮辱，可以為黨內團結委屈忍耐，但無法坐視恩師陳長文被連累傷害，「希望大家能理解我的苦衷」，他以詩人曹植的〈七步詩〉，和所有的同黨同志共勉：煮豆持作羹，漉豉以為汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。