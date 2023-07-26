周二收盤，道瓊指數漲26.83點或0.08%，報35,438.07點。標普500指數漲12.82點或0.28%，報4,567.46點。那斯達克指數漲85.69點或0.61%，報14,144.56點。費城半導體指數漲62.94點或1.70%，報3,755.27點。

標準普爾500指數11大類股漲跌互見。中共中央政治局強調全力拚經濟，金屬價格應聲走高，帶動原材料股上漲1.76%，表現最佳。其次為科技股漲1.19%。

房地產類股跌0.74%，跌幅最大。

自微軟支持的OpenAI於2022年底推出ChatGPT以來，微軟和谷歌母公司Alphabet都推出一系列AI產品。投資人看好這些新產品有助於抵消雲端業務放緩給這些科技巨頭造成的衝擊。即將在盤後公布業績的Alphabet和微軟分別收漲0.56%和1.7%。

AI狂熱繼續延燒，GPU大廠輝達、超微漲幅都超過2%。

市場亦緊盯聯準會周三發布的利率決議，該美國央行料將恢復升息25個基點。決策官員在這次會議將面臨「應給近期經濟數據多少份量」的抉擇。近來有關7月可能不是最後一次升息的看法升溫。

周二最新公布的調查顯示，儘管有些擔心經濟衰退，但美國人對就業市場仍然非常樂觀，消費者信心在7月升至兩年高點。

隨著業績進入高峰期，根據Refinitiv調查，市場預期標普500指數成份股第二季獲利較去年同期下滑7.7%。

周二美國交易所成交量總計為97.5億股，過去20日全日均量為103.2億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.19比1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.21：1。

標普500指數有37檔成分股創下52周新高、無一創新低。那斯達克指數有74檔成分股創52周新高、101檔創新低。