一名女子的手機經常會收到陌生男子的來電或簡訊，開口就問「有外約嗎？」讓她摸不著頭緒，後來才知道手機號碼前持有人是從事「喝茶」行業，外約就是外送茶（性交易），令她崩潰不已喊「拜託想做愛不要再打給我了」。

原PO上周五（21日）於論壇《Dcard》指出，2019年就曾收過陌生人簡訊說是透過友人介紹才連繫到她，詢問是否「外約？」由於不認識對方，也搞不清楚外約的意思，她僅回「你找錯人了」，對方就沒再傳訊了。

原PO說，2021年的暑假，陌生男子透過她的手機號碼加她的LINE，劈頭就問「還有在服務嗎？」令她一頭霧水反問對方「服務什麼？」陌生男子向她表示，在某個論壇上看到「外約」貼文，所以才會連繫她。

原PO搜尋男子口中的論壇，找到「外約」貼文，才知道意思是從事性交易，該貼文上留的手機號碼和她的一模一樣，她封鎖男子後，近2年都沒有再收到類似訊息。直到20日晚上，手機顯示有3通未接的陌生來電。

再隔一天又有一通陌生來電，原PO按下通話鍵後，電話裡的男子直接問「有外約嗎？」令她超級崩潰，但這支號碼對她來說很有意義，只能繼續忍受接到類似電話，她直呼「手機號碼前持有人我恨妳，換電話號碼也不把論壇上的貼文下架，拜託想做愛不要再打給我了。」

貼文讓網友笑翻天，「有沒有可能前持有人真的很優，所以電話號碼就一直被傳來傳去」、「感覺前主人很正哈哈」、「感覺那個女生外表條件一定很好」。