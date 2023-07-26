中颱杜蘇芮過去幾小時在呂宋島北方近海打轉滯留，氣象專家指出，杜蘇芮路徑出現「蛇行」，預計今天中午之前開始北上，北轉的角度相當關鍵，如果偏西的份量多一點，就如同中央氣象局預測路徑；如果往西的份量比較少，杜蘇芮則將從台灣西岸北上，更靠近台灣，影響較大。

杜蘇芮颱風今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約340公里之海面上，以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行；近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間之最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。七級風平均暴風半徑300公里。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今天上午發文指出，杜蘇芮還在呂宋島北方近海打轉滯留中，果真如預期的因為地形關係出現「蛇行」，也象徵已經來到高壓末端，高壓已不太給力繼續推著它走，打轉完之後就要北上了。

台灣颱風論壇執行長陳柏宏解釋，杜蘇芮預計中午之前打轉完北上，「北轉角度」將是未來路徑的關鍵，如果偏西的份量多一點，就走歐洲模式及氣象局預測路徑，前進金門或廈門；如果偏西的份量較少，就會走美國模式，由台灣西岸北上，將距離台灣更近，對台灣影響更大。

另外，陳柏宏提到，杜蘇芮目前強度會稍微減弱，脫離呂宋島之後就看它的重整速度，畢竟巴士海峽寬度不太夠讓它重新大幅增強，頂多維持目前強度。