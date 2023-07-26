低利時代是高配息股當道，然Fed為打通膨激進升息，美國短債殖利率破5％，被推上2007年來新高，高配息股就此失寵。

不過如今情況有變，即便Fed暗示會繼續升息，市場押注未來大步升息的機率不高，美債殖利率料反轉走跌，投資人為另尋收益機會，又開始對高配息股投以關愛的眼神。

這從近來資金流向高配息股ETF看出端倪，根據基金數據供應商理柏（Lipper）資料，截至7月19日的2周內，ProShares標普500股息貴族ETF（ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF）淨流入3,300萬美元，雙周吸金量是今年1月來之最。該檔基金今年為止僅漲7.5％，同時間標普500指數漲了近19％。

而美銀全球研究（BofA Global Research）調查全球基金經理人也發現，44％受訪者看好高配息股表現優於低配息股，較前月多了9個百分點。