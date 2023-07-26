11歲的小新因暑假到來瘋狂玩3C產品，父母看不下去將手機沒收，並把電腦密碼改掉，他一氣之下竟離家出走，隔天才在公園被阿公找到。阮綜合醫院表示，暑假來臨，許多小孩及家長都會跑到身心科求助，不適家長被小孩氣到失眠、頭痛，就是小孩舉止出現叛逆行為，醫師建議，面臨暑假到來，最好先規畫好小孩的行程，避免沉溺3C造成口角。

11歲小新手機被媽媽沒收，電腦也被換密碼後，離家出走1天後在住家附近公園被外公找到，身心俱疲的媽媽帶他來到身心科林奕萱醫師門診求助。

林奕萱醫師表示，像小新這種雙薪家庭的孩子，通常一放暑假就面臨自律的考驗，家長最好提前在4、5月的時候就開始和孩子一起討論計畫暑期活動，除了安親班、才藝班、夏令營或親子共遊旅程，尤其暑假的生活規範，必須建立獎賞制度，並嚴格執行，孩子才不致怠惰，被手機綁架，生活作息陷入混亂，教人操心。

至於沒收手機更改密碼的部分，父母應該和孩子一同討論手機的使用規則，這是對孩子的尊重，無形中也讓孩子學習尊重他人。互相尊重也是有效溝通的基礎。