號稱是「輔大陳若儀」的女網友Kelly，數月前因「流水席之亂」鬧到婚事告吹，沉寂數月，Kelly近日分享與前男友復合的消息，但沒過多久男方就公告說「短短67天就分手了！」事後Kelly發文抱怨前男友很小氣，還說前未婚夫真的比男友好，而男友看完則發文澄清說，兩人沒和好，也不會再和好，掀起網友熱議。

疑似是Kelly前男友的網友昨在臉書社團「匿名2公社」發文表示，直到現在才看到幾天前的貼文，他覺得有必要澄清一些事情才決定要發文。首先他和Kelly沒有和好，未來也不會再和好；而Kelly確實有提到以前的信用卡費都是前未婚夫幫忙繳，但在兩人復合的67天他從未幫忙繳過信用卡費。

前男友也澄清說，他的身高182公分，學歷並不是台大電機系，他也從來沒有覺得自己長得像明星鍾漢良，而且因為夏天喜歡衝浪的關係，所以他的皮膚曬得有點黑，至於Kelly的前未婚夫，他只能說是一表人才的人生勝利組，希望不實爆料的有心人士可以適可而止，不要再去傷害別人了。

貼文引起網友討論，不少人大讚男友「人間清醒」，希望他能繼續保持下去，不要被盧到受不了又復合了，但也有網友認為，整起流水席之亂到現在與前任復合又分手的劇情真的太離奇，認為根本是一連串的創作文。