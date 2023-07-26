中共中央外辦主任王毅當地時間25日在南非約翰尼斯堡出席金磚國家安全事務高級代表會議期間，就加強「全球南方」國家合作提出四點主張，強調中國大陸是「全球南方」的當然成員，永遠是開發中國家大家庭的一員；中方願與廣大新興市場國家和開發中國家一道，共同構建人類命運共同體。

據大陸外交部網站26日消息，王毅表示，獨立自主是「全球南方」的政治底色，發展振興是「全球南方」的歷史使命，公道正義是「全球南方」的共同主張。作為「全球南方」大家庭成員和負責任的地球村成員，我們要攜手努力，為世界和平擔當，為共同發展盡責。

第一，要消除衝突，共建和平。宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，尊重各國合理安全關切，推動政治解決熱點問題，構建人類安全共同體。

第二，要重振活力，共促發展。堅持把發展置於國際議程中心位置，進一步凝聚促發展的國際共識，維護開發中國家正當發展權利。重振全球發展夥伴關係，培育全球發展新動能。推動已開發國家切實履行援助承諾，讓發展成果更多惠及各國人民。

第三，要開放包容，共謀進步。弘揚全人類共同價值，宣導尊重文明多樣性，反對意識形態劃線和陣營對抗。支持各國根據自身國情探索發展道路，尊重各國人民選擇的社會制度，加強治國理政交流互鑒，共同為人類進步作出貢獻。

第四，要團結一致，共商合作。宣導共商共建共用原則，反對霸權主義和強權政治，支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。在新一輪全球治理體系變革中擴大「全球南方」國家的話語權和代表性，維護好共同利益。

王毅強調，中國大陸是「全球南方」的當然成員，永遠是開發中國家大家庭的一員。中方願與廣大新興市場國家和開發中國家一道，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同構建人類命運共同體。