大陸男星吳亦凡於2018年因性侵未成年醜聞而被捕，一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，因為不服判決而提出上訴。目前二審官司還在進行中，至今吳亦凡還被拘押在看守所中，即將滿2年，近日近況該案件進度再曝光，令許多網友感嘆：「吳亦凡到死可能也想不通，開了那麼多間房，沒想到最後一間是牢房」。

2001年吳亦凡當初遭都美竹指控選妃、誘姦、迷姦，染指未成年人，曾經發文反指對方造謠說謊，表示：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任！」然而他在發文12天後就被刑拘，雖然一審獲判有期徒刑13年，仍堅持繼續上訴，不選擇和解。

吳亦凡案於2022年11月25日由北京市朝陽區人民法院做出一審判決，他涉強姦罪被判處11年6個月附加驅逐出境，另一個涉聚眾淫亂罪判處1年10個月，數罪併罰有期徒刑13年，附加驅逐出境。而吳亦凡不服，向北京市第三中級人民法院提起上訴。案件二審進行中，法院在開庭前依照相關規定通知了加拿大駐華大使館。而案件審理過程中，法院依法保障了上訴人吳亦凡的各項訴訟權利。

此外，曾跟他一起合夥經營事業的表哥吳林被捲入其中，先前就已被強制執行財產約台幣約2.6億元，但因為一直沒有履行債務，遭法院限制消費，而吳林為吳亦凡經紀公司法定代表人，該公司因未按規定期限公示年度報告，已被列入經營異常名錄。

看見昔日的頂流巨星竟然淪落為階下囚，許多網友紛紛回應道：「吳亦凡到死可能也想不通，開了那麼多間房，沒想到最後一間是牢房」、「22歲出道，44歲出獄」、「不服個什麼勁，自己幹了啥不知道？連法律也不知道？」、「一個加拿大人，不遠萬里來到大陸，為輿情貢獻了三次救火」、「居然還有臉上訴，還想改判，這個機會不大勒」。

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