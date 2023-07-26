周宜霈（大牙）上月發文控訴11年前遭陳建州（黑人）性騷擾，陳建州和老婆范瑋琪對大牙提告民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，不過陳建州24日撤告、改提刑事告訴，動作大轉彎引發各界熱議，對此，律師黃帝穎就分析：「妨害名譽案件，刑事比民事難成立」，認為陳建州捨易求難很反常，還分析陳建州2大可能動機，直言：「凌遲性騷被害人天理難容」。

律師黃帝穎在臉書發文指出，妨害名譽案件，刑事比民事難成立，「因為侵害名譽權的民事要件包括故意或過失，刑事誹謗要件則限於故意。」針對陳建州對大牙撤回民事告訴、改提刑事告訴，「就民事及刑事法律要件的寬嚴來看，捨易求難，其實反常！」

黃帝穎分析2大可能動機，第一是利用檢察官「偵查不公開」原則，媒體看不到開庭、無法繼續關注，就不會繼續報導。第二則是，大牙日前可能已經委任律師開始準備民事案件了，如今又突然撤回、改告刑事，對大牙來說，就是程序反覆折磨，黃帝穎文末還標記：「#凌遲性騷被害人天理難容」。

針對陳建州改提刑事告訴，大牙經紀人表示：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應。」陳建州則透過經紀人表示：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」

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