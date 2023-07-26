「共和報」（La Repubblica）25日報導，在梅洛尼（Giorgia Meloni）訪美之前，北京透過黨報針對一帶一路議題向義大利發出警告，表示羅馬必須決定留在一帶一路倡議中，且華盛頓不應干涉。

報導說，「環球時報」社論指出：「雖然目前尚不清楚義大利是否能夠抵禦美國的壓力或影響，但我們仍然希望義大利能夠保持清醒態度，不要被地緣政治沖昏頭。如果義大利追隨美國戰略方向，將損害其利益，最終可能損及自身外交自主權。」

這篇社論說：「梅洛尼曾多次表示，即使不加入戰略協議，義大利也可以與中國保持良好關係，然而潛在影響令人擔憂。如果義大利決定退出一個可以展現兩國政治互信，提高雙邊戰略合作的平台，我們完全有理由擔心潛在負面影響。」

社論也指出：「中國不喜歡義大利總理在華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會談。這份僅屬於中國和義大利的協議，竟成為義大利和美國討論話題，既不可接受、也不合適。」此外，「梅洛尼明確澄清拜登從未向她提出過這個問題，尤其在她即將訪問美國之際，這似乎很奇怪和故意。」

「共和報」報導指出，北京透過官媒試圖施壓義大利，但北京現在似乎已經明白，目前義大利的討論已經不是是否退出，而是關注「如何」退出。義大利在2019年由時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）。

報導說，義大利為七大工業國集團（G7）唯一簽署一帶一路的國家，備忘錄將於2024年3月到期，但如果義大利政府在年底前不做決定，此項協議將在今年年底自動續簽。然而4年前簽署協議引起其他歐洲夥伴和美國不滿。

面對這個議題，「共和報」指出，現今義大利外交立場動搖，不久後外交部秘書長瓜瑞格里亞（Riccardo Guariglia）將訪北京，梅洛尼也將抵達。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）可能9月造訪美國，這可能是羅馬向北京傳達退出一帶一路決定的時刻。

「共和報」續稱，這幾週來中國官方媒體沒有錯過任何機會提醒義大利，退出一帶一路將是一個錯誤。一個月前，「環球時報」以同樣的論點批評梅洛尼政府：「難以抗拒華盛頓影響力的政府官員。」今年6月，中國國家主席習近平派親信中共中央對外聯絡部長劉建超率團訪義，施壓羅馬當局。

對於中國來說，重啟一帶一路具有戰略意義，目前一帶一路已有逾百個國家簽署。10月習近平計畫召開第3屆一帶一路論壇，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能出席這項會議。（編輯：陳惠珍）