中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，希望能與回鍋就任的中國外交部長王毅建立「良好的合作關係」。

法新社報導，布林肯在談及中國新任外交部長王毅時表示：「我也認識王毅超過10年了。我經常與他會面。我期待能一如既往與他好好合作。」

「我們彼此負責任地處理這段關係相當重要。從外交開始、從交涉開始，不論中方相關對口是誰，我都會與他合作。」

布林肯指出，免職秦剛是中國的「主權決定」。秦剛從今年6月25日以來便消失於公眾視野。北京當局迄今都未就免職秦剛一事公布官方原因。

布林肯說：「秦剛曾任中國駐華府大使。我在他任職大使時有幸認識他。在他擔任外交部長期間，我們有著具建設性的對話，我祝福他一切順利。」

57歲的秦剛「消失」一事引發熱議，外界紛紛推測被視為中國國家主席習近平心腹的秦剛是否已失寵，或是正在接受官方調查。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）