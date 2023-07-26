洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）持續和傷痛作戰，近日他已經開始進行模擬賽，距離復出之日更邁進一步，洋基總教練布恩（Aaron Boone）不排除在本周作客金鶯的比賽中讓賈吉歸隊，但前提是他必須盡可能多出賽。

地鐵大戰賽前，布恩透露賈吉已在球隊位於坦帕的訓練基地，打了5局的模擬比賽，不過沒有下場守備，且尚未收到賈吉最新的傷病報告，依然處在每日觀察狀態，布恩不清楚賈吉是否需要進行小聯盟復健賽，但目前重點擺在累積打數並維持狀況。

賈吉能否搶在交手美東龍頭金鶯的比賽中回歸，布恩表示不排除任何可能性，同時也希望賈吉能夠以外野手的身分復出，「他會讓我們知道身體的真實狀況，賈吉對此相當坦率，當他有能力幫助球隊時，我相信他絕對能辦到，除非到了身體無法承受的地步。」

在實戰打擊中擔任賈吉餵球投手的羅艾西加（Jonathan Loaisiga），預計將和法官一同出席明天的模擬賽，羅艾西加本季只投3.1局就進入傷兵名單，預計他將參加小聯盟復健賽恢復手感。先發左投柯特斯（Nestor Cortes）在傷後首次復健賽投了42球，被問到洋基是否將採用6人輪值，布恩認為機會很小。