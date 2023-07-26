「台客名嘴」羅友志過去上過各大政論節目，也積極經營自己的社群平台，引來一票粉絲追蹤，2016年于美人曬出一張勾西裝男的照片，被起底是羅友志後，還引發了烏龍緋聞。近日，羅友志接受媒體專訪，突然宣布要退出電視圈，坦言下一步想回頭當記者，直說，最好的一仗已經打完，在這時候轉彎恰恰好。

據《自由時報》報導，羅友志24年前加入電視圈，之後轉戰當名嘴、新聞評論員，至今有9年資歷，最近他受訪卻表示，要暫時離開電視圈，重新做起自己已經有15年資歷的工作回頭當記者，並與因為電視新聞認識他的朋友說：「後會有期」。

羅友志指出，自己未來想做調查報導，一個月一次，接受線民投訴，希望外界可以期待看到他的新作品。而羅友志2016年和于美人傳出認愛，事後他澄清自己只是于美人的護花使者，並替于美人緩頰，表示她私下個性一點都不強勢，凡而溫柔的令人印象深刻。

去年主播周玉琴和政治大學副教授賴岳謙結婚，羅友志則爆料兩人其實半年多前才開始交往，男方常做「愛心便當」，打動了周玉琴的心，點頭願意在一起，羅友志更大方說：「愛心便當、仔細等待、確定戀情，我想這兩位璧人是深思熟慮、真心相守的，這半年來看著愛情萌芽的我們，真心祝福著，我不會哭暈在廁所啦」。