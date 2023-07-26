●恩智浦（NXP Semiconductors）周二勁揚4.27%，收在219.89美元。該荷蘭半導體公司第二季營收獲利雖然略為下滑，但表現優於市場預期，且本季財測意外強勁，看好汽車製造商提高產量的需求將緩解消費電子市場低迷不振帶來的衝擊。汽車日益走向電氣化並採用先進的駕駛輔助系統使車用晶片需求維持不墜，這對恩智浦而言無疑是一劑大補帖。該公司公布第二季（截至7月2日）營收為33億美元，調整後每股盈餘為3.43美元。核心的車用晶片營收年增9%，表現亦優於市場預期。恩智浦預估第三季營收介於33億～35億美元、經調整後每股盈餘介於3.39～3.82美元。

●台積電ADR上漲2.07美元或2.11%，收100.32美元，突破100美元大關，換算台股價格為628.12元。台積電宣布在苗栗銅鑼科學園區建置電CoWoS先進封裝廠。由於先進封裝產能供不應求，台積電總裁魏哲家在法說會上表明公司將加速擴產，自第二季起先進封裝擴廠計畫將百花齊放，桃園、新竹、苗栗及台中等地均將建置CoWoS產線，今年的產能目標是單月9,000片，明年將挑戰單月2.5萬片以上。另外媒援引消息人士報導，德國政府與台積電在德勒斯登（Dresden）建廠的協商已經進入最後階段，台積電預計將投資100億歐元，最多可獲得德國政府50億歐元補貼。

●英特爾漲1.40%，收在34.10美元。該公司宣布與瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）達成策略合作協議，愛立信下一代最佳化5G基礎網路設施將引進英特爾的18A（即1.8奈米級）製程技術，而英特爾也將為愛立信打造客製化的5G系統單晶片（SoC）。英特爾表示，愛立信的新晶片將採用Intel 18A製程技術，成為外部客戶第一批使用這項工藝的晶片之一。