俄羅斯媒體引述總統幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）談話指出：「如各界所知，我們已接獲邀請，並打算於一帶一路高峰論壇10月舉辦時前往中國。」

中國國家主席習近平3月曾前往俄國莫斯科（Moscow）進行國是訪問，宣布中俄兩國正進入一個新時代。

中俄為戰略盟友，雙方一再宣稱兩國在經濟和軍事領域有著「無上限」的夥伴與合作關係。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，接著遭西方施以經濟制裁，自此中俄兩國關係更加緊密。北京當局一直拒絕譴責俄國侵烏的行為。

蒲亭上一次訪問中國是在2022年，當時是參加北京冬奧開幕式。此外，他也參與中國於2017年和2019年的頭兩次一帶一路高峰論壇。

至於9月初即將在印度舉行的20國集團（G20）峰會，鄂夏柯夫表示，蒲亭不排除親自出席。他說：「目前還不明確，我們已接獲邀請。」（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）