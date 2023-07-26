▲可從大排水孔明顯看出有廢水流出，後經環保局稽查為附近的球場施工廠商未妥善處理導致，並開罰3萬元。（摘自臉書基隆人社團／徐佑昇基隆傳真）

▲市議員吳驊珈勘查現場後發現，該區正在進行鶯歌里籃球場改善工程，並且有相同顏色的塗料，懷疑是未處理妥當就排入水溝。（基隆市議員吳驊珈提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市議員吳驊珈指出，附近也有植物疑似是被相同顏色的塗料染色，並要求環保局嚴查。（基隆市議員吳驊珈提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市安樂區的麥金路及安樂路交會處之大武崙溪中，25日傳出疑似有人排放廢水，呈現不尋常的藍色，民眾發現立刻貼上基隆在地社團，戲稱基隆也有「藍眼淚」或是「藍色多瑙河」。市議員吳驊珈至現場勘查後表示，到達現場時藍色溪流已被雨水沖淡，但發現疑似球場施工人員在排水溝清洗顏料筒，造成污染現象。環保局稽查後表示確實是廠商疏失，並依《水污染防治法》以初犯開罰3萬元，會持續追蹤。

吳驊珈表示，當下看到社團有民眾分享大武崙溪疑似早到污染的「藍眼淚」照片時，便立即通報基隆市環保局並到現場了解，但到達現場時已下起大雨，也讓原本的藍色溪流被雨水沖淡，肉眼較無法看出污染情形。

吳驊珈說，當時勘查發現旁邊恰好是鶯歌里籃球場的施工現場，並觀察到一旁排水溝有殘留藍色顏料，同時擺放藍色壓克力顏料，便懷疑是施工人員為了方便，在排水溝清洗顏料筒，才讓顏料隨著水流流向大武崙溪，造成網友戲稱的「藍眼淚」現象。吳並要求環保局確實調查本案是否涉及河川污染情事，共同維護基隆水環境品質。

環保局表示，經派員至現場稽查後，發現汙染現場附近正在進行「安樂區鶯歌里籃球場改善工程」，而廠商於施作油漆工程中，未妥善進行相關防護措施，致漆料經排水溝流進大武崙溪中，使水面浮現藍色汙染液體。

環保局說，該行為已違反《水污染防治法》第30條，在水污染管制區內，不得在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物，並照同法第52條規定，可裁處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局強調，因考量該行為人為初犯，同時稽查人員至現場勘查時，亦無其它污染排放情形，參考歷年相關裁罰案例，裁處本案廠商3萬元罰鍰，而後續將追蹤汙染改善情形，確保用水環境品質。