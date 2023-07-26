中颱杜蘇芮過去3小時在呂宋島北部打轉，今天將轉彎沿著台灣西南方近海北上，目前海陸警齊發，氣象局表示，預估今天下午暴風圈將接觸恆春半島陸地；雖然今日全台沒有縣巿停班停課，但今晚到明天風雨最劇，暴風圈會壟罩東南部陸地，花蓮、台東、屏東恆春、宜蘭、金門明天有機會放颱風假。

杜蘇芮海上陸上颱風警報齊發。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今、明兩天杜蘇芮將微微轉彎，沿著台灣西南部近海北上，暴風圈已進入台灣南端近海，強度達到顛峰，預計暴風圈今天下午觸陸，今晚到明天颱風最接近台灣，也是風雨最大的時候，宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地雨勢明顯，西半部雖然雨勢不如東部劇烈，但也有局部短暫陣雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書也分析，今天下午暴風圈率先接觸恆春、台東，花蓮、台東、屏東恆春、宜蘭，需注意劇烈雨勢及強風，至於颱風最強核心將掃過金門，接近澎湖及小琉球，因此明天花蓮、台東、屏東恆春、宜蘭、金門5地區的風雨有機會達到放颱風假的標準。

此外，台灣颱風論壇指出，杜蘇芮的外圍環流雨帶很兇猛，花蓮、台東、蘭嶼、綠島、恆春、宜蘭將逐漸進入搖滾區，請提高警覺，尤其花東山區。