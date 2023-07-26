周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.24點或0.48%，為467.92點，並且收在連續第六天的上漲。

礦業股大漲4.24%，為表現最好板塊；最大消費國中國承諾以政策支援經濟，引發市場對需求改善的寄望。

Interactive Broker策略師Steve Sosnick說，中國此前的刺激措施被認為是非常的小，因此任何的加大刺激，都被認為能催化全球成長。

聯合利華上漲4.3%，報4193英鎊；該生活用品製造商透過漲價策略，在上季成功達成銷售的成長，表現並優於預期。

歐洲股市目前仍處於近5周的高位，原因是市場對聯準會暫停加息的預期，抵銷了市場對財報季和歐元區經濟放緩的擔憂。

根據Refinitiv IBES的資料，分析師們預估，Stoxx 600成分股第二季獲利將減少8.1%，表現將遜於此前預估的減少4.1%。

愛迪達在預期今年較少的營業虧損之後，股價大漲3.8%，報181.5歐元。

羅技在上調財測之後，股價上漲12.3%，報61.7瑞郎。

法國軟體供應商達梭系統(Dassault Systemes)下滑5.0%；分析師們表示，該公司在公佈第二季業績之後，要達成全年目標是很困難的。

航空引擎公司MTU Aero Engines下跌7.3%，空中巴士也跌2.3%；此前RTX公司表示，裝載在空中巴士A320neo客機的引擎GTF需要被檢修。