而在被動型基金中，成立最早的元大台灣50(0050)從掛牌價的36.98元，漲至最高點152.4元，漲幅也逾4倍。全球電動車ETF今年也表現強勁，新光標普電動車ETF(00925)，截至7月25日，收盤價再創掛牌以來新高價，股價收在18.7元，上市來漲幅達24.67%，同時也是今年10檔新上市ETF中，掛牌以來股價報酬最高的ETF。

統一奔騰基金是首檔淨值成功跨越200元的台股科技型基金，與統一全天候基金分居台股一般型、科技型基金淨值王。統一投信依靠長年來培養的專業投研團隊，書寫了從發行時的淨值10元，至20多年後淨值逾200元的驚奇故事。這三檔基金實現了20倍奉還的財富奇蹟，帶領投資人資產成倍增長。

而電動車方面，目前市面上布局全球電動車ETF共有3檔，成立時間最久的是國泰智能電動車(00893)、富邦未來車ETF(00895)兩檔，繼7月19日股價創新高後，股價隨時作小幅拉回，至於今年4月才新上市的新光標普電動車ETF(00925)，截至7月25日，收盤價再創掛牌以來新高價，上市來漲幅達24.67%。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，特斯拉易捕獲市場話題及媒體目光，但中國成為全球新能源車最大市場，當地主要電動車新創車企，包括小鵬、蔚來與理想汽車近1個月股價分別上漲61.71%、39.15%與14.93%，相形之下，同期間特斯拉受美股先前小幅回檔拉回，股價漲幅僅達4.86%。

劉恆誌強調，掌握全球電動車新創商機，絕不能只持有特斯拉這家，中國電動車新創4大品牌—比亞迪、小鵬、蔚來與理想，是當前電動車新創的「F4天團」，最新2023上半年出口數達80萬台，相較去年同期成長105%，使中國新能源車市場規模，躍居球第一、供給量也高居全球第一，佔近6成市占率。

如果從零件規模來看，佔電動車成本最高的鋰電池，中國同樣市佔為全球第一，占比高達6成以上，若將電池細分，即磷酸鐵鋰(LFP)電池，中國更穩居全球第一，市占率竟高達99%。

新光投信量化投資部協理袁永騰強調，今年全球電動車銷售量表現亮麗，大陸電動車企更雄心壯志，積極反攻海外市場，預估中國電動車基本面前景看好，加上美國電動車企業也奮力急追，歐洲車企也不惶多讓，預估全球追逐科技股的資金潮，歷經上半年AI股獲資金大量簇擁下，股價相對漲多，投資吸引力將不如電動車股的後市帶勁。