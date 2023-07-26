一名男子表示，女友將於11月和好友到日本自助旅行，他意外看到女友的YouTube搜尋紀錄多數和日本有關，其中最讓他在意的是，女友還搜尋過「牛郎」，擔憂女友去日本要光顧牛郎店，他問「我該注意什麼嗎？」不少知情人說，日本牛郎賣藝不賣身，但會用話術讓消費的女性暈船，恐要小心錢包失血。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，女友預計11月底和朋友到日本玩，近日女友拿手機打開YouTube，想跟他分享看到的有趣影片，意外讓他看到對方的搜尋紀錄，如東京住宿、牛郎、肥波東京和淺草住宿等。

原PO腦袋閃過各種負面想法，詢問網友「我該注意什麼？」網友認為他想太多，「搜尋YouTube還好吧！就只是好奇看看」、「有時候只是好奇搜尋一下，不用想太多」、「搞不好她只是好奇而已」、「我覺得你過度解讀了」。

另也有知情人說，日本的牛郎賣藝不賣色，和台灣的男模店差異很大，「我是覺得不用太在意日本牛郎，他們其實滿紳士的，只是會用話術讓你開酒，你要擔心的是女友的錢包」、「放心啦！日本牛郎不陪睡的，除非你花超級多錢在他們身上才有可能」、「不會日文去找牛郎沒用啊！牛郎不是男妓，他們是販賣戀愛的感覺」。