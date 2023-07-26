吃再多也不覺得飽，讓人瘦身不易。減重醫師蕭捷健表示，這常是身體生病的警訊，因為身體的脂肪細胞發炎，使得可抑制食慾的瘦素無法進入大腦，讓大腦無法發出停止進食的指令，讓人吃不停而發胖，發胖又會讓脂肪細胞增加、再製造發炎物質，形成肥胖的惡性循環。他建議民眾可藉由降低體內發炎、壓力與胰島素阻抗，來避免吃不飽造成的困擾。

蕭捷健在其臉書表示，瘦素是由脂肪細胞產生後，送到人的大腦，產生抑制食慾的指令，但研究發現，肥胖者體內的瘦素在血中的量雖然很多，但能進入大腦的瘦素卻減少。由於瘦素進不了大腦，導致大腦無法接受瘦素告知的停止進食訊息，因此食慾無法抑制，讓人繼續進食，這就是「瘦素阻抗」。

他表示，瘦素阻抗有時是一種健康的現象，例如當人生病或受傷、引起發炎反應，人需要更多能量來修補細胞、支援免疫系統，此時會引起瘦素阻抗，以便人攝取更多能量。青少年與孕婦即有類似的機制，讓其能攝取足夠的能量。

比較令人擔心的是惡性發炎導致瘦素阻抗。蕭捷健表示，肪細胞本身會製造發炎物質，當身體儲存的脂肪達到一定程度時，這些脂肪所製造的特定物質會使得瘦素無法進入大腦，讓人吃越多越胖後，脂肪細胞增加，更使瘦素無法進入大腦，形成惡性循環。

他建議3招解決瘦素阻抗的問題：

1. 降低體內發炎

瘦素阻抗有時與體內的慢性發炎有關，因此要選擇富含抗氧化物質的飲食，如全穀類、蔬果、健康脂肪（例如魚油、堅果和種子）、富含Omega-3酸的食物。

2. 降低壓力

壓力會影響瘦素的產生與運作。適當的壓力管理可緩解瘦素阻抗。此外，良好的睡眠也是降低壓力的重要因子。

3. 降低胰島素阻抗

胰島素阻抗會降低瘦素的效果。為避免胰島素阻抗，應避免高糖飲食、多吃高纖食物。