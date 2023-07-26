杜蘇芮颱風逐漸逼近，桃源區公所人員協助居民撤離下山。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

國軍進駐山區，將視颱風狀況與需求，就近調度兵力進駐。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

杜蘇芮颱風逐漸逼近台灣，暴風圈已進入巴士海峽近海，高雄成立災害應變中心，水公司調降澄清湖水位，保留40萬噸滯洪空間，高雄山區有115條土石流潛勢溪流，3195位保全對象，桃源、那瑪夏及茂林區已啟動預防性撤離，國軍將視颱風狀況調度兵力進駐協助。

中央氣象局表示，中度颱風杜蘇芮其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅，預估下午暴風圈會碰觸恆春半島，北上逐漸接觸南部及東南部陸地，氣象局也發布10縣市豪、大雨特報，提醒台東及恆春半島愈晚風雨愈強。

因應颱風降雨，高雄市水利局要求澄清湖調降水位，水公司將保留40萬噸滯洪空間；南水局也整備南化聯通管，因應未來高屏溪原水高濁度情況下調配水量，以確保供水穩定。

民政局根據衛生局評估特殊病患141人，包括洗腎病患、接近預產期孕婦等，優先撤離下山防颱；國軍聯絡官也進駐38個區公所，將視颱風狀況與需求，就近調度兵力進駐。

此外，高雄山區有115條土石流潛勢溪流、7處大規模崩塌地，民政局針對潛勢危險地區，清查實際居住人口總計3195位保全對象，協助桃源、那瑪夏及茂林區居民撤離下山防颱，並以洗腎病患、接近預產期孕婦等，優先撤離。

國軍第四作戰區因南部地區恐受杜蘇芮颱風影響，造成淹水、道路坍方、土石流等災害發生，已編組1160員官兵及完成3.5T載重車、抽水機、AAV-7及膠舟等裝備6類73輛等各型車機具待命支援。