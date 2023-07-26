中颱杜蘇芮過去幾小時受呂宋島的地形影響，呈現原地打轉，氣象粉專指出，杜蘇芮打轉後將北上，最新各國預測模式大致分成兩派，第一是以北北西方向侵台，另一個是以西北方向較遠距離通過，加拿大模式甚至預測疑似受台灣南端地形影響，「轉北北東從台東登陸」。

氣象粉專《觀氣象看天氣》指出，杜蘇芮颱風過去幾小時因受呂宋島地形的影響，呈現原地打轉，甚至有往西南掉的現象，由於中心更接近陸地結構，有稍被破壞，導致颱風眼被雲層遮蔽。

至於打轉後的走向，粉專指出，從最新的各層導引氣流變化，北方的高壓勢力已減弱，偏北導引的份量增加，接下來將逐漸轉西北甚至北北西移動。

最新各國電腦數值預測模式大致分成兩派，第一是以北北西方向侵台，另一個路徑則是以西北方向較遠距離通過，「加拿大模式甚至預測疑似受台灣南端地形影響，轉北北東從台東登陸。」

粉專表示，由於巴士海峽目前海溫相當高，預計中心開始偏北移動遠離陸地後，颱風眼會再顯現，強度仍維持中颱上限至強颱之間；目前日本氣象廳中心附近風速已給到100kt，相當於強烈颱風等級。