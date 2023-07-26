幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛24日表示，緬甸政變超過2年，境內學校、醫院、銀行等系統癱瘓，人民生活困苦，基金會與在緬甸擁有上百分院「塔巴瓦正念超脫中心寺院」合作提供救援物資。

因應當地需求，這次送往緬甸3個貨櫃以醫療物資占大多數，其次為民生用品。

隨著緬甸政局動盪，政府部門停擺，民間佛教寺院接手許多收容與救濟工作。與幫幫忙基金會合作的寺院師父奧塔馬塔拉（Sayadaw Ottamathara）24日現身記者會，感謝旅美台僑捐助的善心物資。

鮑潘曉黛表示，緬甸寺廟如今同時扮演醫院、收容所、學校的功能，這次捐助的醫療物資和民生必需品，送往泰國之後，再由「塔巴瓦正念超脫中心寺院」出家眾接手，運送到泰緬邊境，再由寺院人員運入緬甸。

鮑潘曉黛創立幫幫忙基金會20多年，至今募集500多個貨櫃，善行遍及全世界。她去年獲得僑委會頒「海華榮譽章」表揚。（編輯：陳惠珍）1120726