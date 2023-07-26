今年AI應用大爆發，輝達和超微占主導地位，帶動台灣AI供應鏈掀起一波前所未有的浪潮，外媒撰文指出，台灣成為AI浪潮大贏家，英特爾卻可能被拋在後面，第二季財報即將見分曉。

根據MarketWatch報導，英特爾能否趕上這波AI熱潮備受關注，英特爾投資者經歷了多年的痛苦之後，業務表現可望走出谷底，但隨著AI時代來臨，英特爾是否被拋在後頭備受關注。

報導提到，今年AI應用爆發，英特爾競爭對手輝達和超微占主導地位，但英特爾卻陷入轉型考驗，英特爾今年第一季淨損27.6億美元，創史上最慘紀錄。

英特爾預計7月27日美股盤後發布第二季財報。Evercore ISI分析師C.J. Muse示警，英特爾資料中心業務已在第一季落底，復甦程度恐怕有限，且在AI晶片領域落後輝達和超微。

台灣則受惠AI題材，股市表現強勁，今年上半年外資對台股買超金額高達120億美元，創2008年上半年以來新高，若以美元計價，台灣加權指數年初迄今上漲20%，居亞洲股市之冠。一名資深基金管理人透露，這凸顯AI供應鏈對外資來說非常有吸引力，這些資金將在今年持續強勁流入。