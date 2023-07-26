已神隱一個月的中國外交部長秦剛昨天（25日）被免去外長職務，由其前任、現擔任中共政治局委員、中共中央外事辦主任的王毅重任外長。據美國之音報導，6月下旬才剛訪問北京的美國國務卿布林肯對此回應說，誰擔任中國外長是中方自己的決定，美方將會繼續與中國接觸。白宮也表示，華盛頓與北京的關係與溝通，不會因中國外交高層人事變化而發生改變。

報導稱，針對中國外交高層人事震盪，布林肯25日在訪問太平洋島國東加期間與首相肖西·索瓦萊尼(Siaosi Sovaleni)舉行的聯合記者會上，被媒體問及秦剛被免職的問題時說，「談到中國，當然，這是中國的主權來決定由誰擔任他們的外交部長。」

布林肯表示，他在秦剛擔任中國駐美國大使時認識他，也在秦剛出任中國外長期間與其有過建設性的對話，同時他與王毅也有過十多年的接觸，包括最近在雅加達東協外長會議間隙與王毅的會晤。

布林肯說：「我期待能夠像過去一樣與王毅開展良好的合作。我們將繼續與他接觸，我們將繼續與其他中國官員接觸。正如我們所說，負責任地管理這種關係對我們來說非常重要。這要從外交，從接觸開始。我將與任何相關的中方對應官員合作。」

此外，美國國務院副發言人韋丹特·帕特爾(Vedant Patel)美東時間周二在華盛頓的例行記者會上被問及中國外長秦剛被免職的問題時也說：「決定誰是他們的外交部長，是中國自己的事。」

帕特爾說：「我們將繼續與王毅外長和其他中國官員進行接觸。我們仍然相信，保持溝通管道非常重要，這是負責任地管控這種關係的重要途徑，這也是國際社會對我們的期望。」

有記者提問，在布林肯的北京之行後，雙方正在討論秦剛訪問美國事宜，北京的這次人事變動對雙方高層互訪會有什麼影響？

帕特爾回答：「我要重申的是，幾乎每次美國官員對中國的訪問結束時都會重申，我們期望我們將繼續看到太平洋兩岸的高層訪問接觸。我們仍然預計情況會如此。我沒有什麼具體的訪問可以宣佈，而且任何前來美國的訪問最終要由中華人民共和國宣佈，至於這究竟可能是誰，他們的某個頭銜或更多頭銜是什麼，我不想搶在程序之前。」

報導稱，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）同天也表示，中國外長秦剛被免職不會影響到美國與中國之間的關係。

她在當地時間周二的白宮例行記者會上說：「我們清楚地瞭解到這個決定、最近的這個變化，這是中華人民共和國的內部事務。因此，我們讓他們就這一變化、以及評論和任何問題做出回應。美國致力於深化與中華人民共和國的溝通管道，以防止任何誤解和誤判。因此這不會改變任何事情。」

還有記者問到，拜登總統此前曾表示願意與中國國家領導人習近平通話、甚至會面，如今中國的外交高層人事震盪是否會影響到後續兩國領導人或高層官員之間的互動，尚皮耶強調不會發生變化，「我們將繼續採取一直以來的動作，繼續保持這些溝通管道的暢通。 這一點沒有改變。」

中國官媒新華社25日報導，中國第十四屆全國人大常委會第四次會議經過表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長之務，任命現年69歲的王毅為外交部部長。中國國家主席習近平隨即就此簽署第八號主席令。目前，秦剛的國務委員頭銜仍然未更動。

當被問及北京是否事先向華盛頓通報了這個人事變動時，美國國務院發言人帕特爾表示，除了公開報導的內容之外，沒有其他任何進一步的訊息。

現年57歲的秦剛去年年底剛從駐美國大使任上被任命為外交部長，並在今年加升國務委員頭銜，成為「國家領導人」，仕途三級跳。

但他自6月25日會晤斯里蘭卡外長、越南外長和俄羅斯副外長等人後，就一直未公開露面，中國在那之後的重要外事活動，包括東協外長會議以及正在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家安全事務高級代表會議，都由王毅代為出席。

自從秦剛從公眾視野消失後，有關他的傳聞不脛而走。中國外交部最初曾表示秦剛缺席外事活動是因為「身體原因」，但之後再未提及這一原因，而是表示沒有訊息可以提供，並強調中國外交活動如常進行。

有外媒記者上周曾在北京舉行的外交部例行記者會上，詢問秦剛的消失是不是因為與在美國生子的前鳳凰電視台記者傅曉田有婚外情而受到調查時，外交部發言人毛寧回答說：「我不瞭解你所說的情況。」中國官方昨天在通報秦剛被免去外長職務時，也沒有說明原因。

中國外交部網站上也出現了變化，部長專頁現在顯示「信息更新中......」，「外交部長部活動」專頁，有關秦剛所有的過往新聞，包括他今年6月在北京會晤美國國務卿布林肯的官方新聞稿，全都消失不見了。在中國國務院網站上，秦剛的簡歷顯示他仍是「國務委員」，「外交部長」的頭銜已被刪除。